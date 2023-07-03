В Вологду и Великий Устюг из Москвы можно летать самолетом

Больше рейсов будет из Вологды в Москву, Великий Устюг и обратно уже со следующей недели. О том, что появятся дополнительные авиарейсы прозвучало на оперативном совещании в Правительстве региона.

Рейсы из Вологды в Москву пользуются популярностью – пассажиропоток превышает 80 процентов. Поэтому 3 марта 2023 года были запущены дополнительные авиарейсы в столицу и обратно по пятницам. "Сейчас мы снова вводим дополнительные маршруты из Москвы в Вологду и обратно, но уже по понедельникам. Это еще один важный шаг к развитию туризма на Вологодчине. Уверен, что новые авиарейсы будут востребованы у туристов", – заявил Олег Кувшинников.

Вологодское авиапредприятие готово к выполнению дополнительных авиарейсов с 10 июля 2023 года. Продажа авиабилетов на новые рейсы открыта. .

Из Вологды в Москву можно улететь:

- в понедельник (8.00 и 16.45 – новый рейс);

- среду (8.00);

- пятницу (8.00, 16.45).

Из Москвы в Вологду:

- в понедельник (10.00 – новый рейс и 19.00);

- среду (19.00);

- пятницу (10.00 и 19.00).

Время в пути от Вологды до столицы составляет полтора часа.

Увеличится и число рейсов по направлению из Вологды в Великий Устюг.

Это делается в том числе и для столичных туристов: сделаны именно стыковые рейсы из Вологды в Великий Устюг по понедельникам. То есть пассажиры могут прилететь утром из Москвы в Вологду, сделать пересадку и отправиться в Великий Устюг.

Из Вологды в Великий Устюг можно улететь:

- в понедельник (13.00 – новый рейс);

- вторник (13.30);

- четверг (13.30).

Из Великого Устюга в Вологду:

- в понедельник (15.00 – новый рейс);

- вторник (15.30);

- четверг (15.30).

Время в пути от Вологды до Великого Устюга составляет час, сообщает ИА "Вологда Регион".