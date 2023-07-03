Череповчанин стал лучшим участковым Северо-Запада

Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

55-летний подполковник Владимир Скобелев из Череповца победил во втором этапе всероссийского конкурса «Лучший по профессии», что проходил в июне в Санкт-Петербурге. В соревновании приняли участие 10 участковых Северо-Запада.

«В конкурсах профмастерства участвовал несколько раз. Перед этим этапом прошел отбор в Череповце, потом в области. В конкурсной программе Северо-Запада было четыре вида подготовки: огневая, физическая, правовая, служебная. Проходили тестирование на компьютере, показывали знания и навыки в оказании медпомощи, разбирали и собирали оружие, выполняли стрелковые упражнения. Еще демонстрировали физподготовку и умение применять боевые приемы. Соревновались два дня, чувствовал, что выиграю», — рассказал Владимир Скобелев официальному порталу родного города.

В сентябре Владимир Скобелев планирует поучаствовать в заключительном этапе конкурса, который пройдет в Барнауле. Напомним, что конкурст профмастерства приурочен к столетию создания службы участковых.