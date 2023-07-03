Дело еще одного врача будет рассматривать суд в Вологде

Фото: СУ СК РФ по Вологодской области.

В Вологде бывший главный патологоанатом обвинен во взятке. завершено расследование уголовного дела. Как сообщает следственное управление СК РФ по Вологодской области, бывшего руководителя обвиняют в получении взятки. "По мнению следствия, 31 августа 2022 года в г. Вологде должностное лицо, возглавляющее отделение одной из областных больниц, функцией которого является уточнение клинических диагнозов при помощи патологоанатомических методов исследования, проведение патологоанатомических вскрытий и различных видов лабораторного анализа, находясь по месту работы получил незаконное вознаграждение от двух подчиненных работников за общее покровительство и попустительство по службе..."

Починенным заведующий разрешил оказывать услуги, не входящие в перечень услуг отделения и таким образом зарабатывать.

За то, что он закрыл глаза, он и получил в общей сумме 87 тыс. рублей.

Подозреваемого задержали. В отношении него была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. На легковой автомобиль и денежные средства мужчины наложен арест.

Обвиняемый вину не признал. Обвинительное заключение утверждено прокурором, врач предстанет перед судом.

Это не первое уголовное дело, расследованное против врачей-руководителей. Все они не признают своей вины.