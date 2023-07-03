Рекламу пива со Сталиным сняли в Череповце

В Череповце убрали рекламу разливного пива со Сталиным после предписания регионального Управления ФАС. В мае Вологодское УФАС признало ненадлежащей рекламу пива и торговой точки «Советское копеечное». Баннер находился на стене многоквартирного дома 92а по улице Ленина. На нем был изображен И.В. Сталина и надпись: «Если кто-то не хочет пить - значит боится захмелеть и о чем-то проболтаться! Значит совесть не чиста!»

Ведомство признало рекламу ненадлежащей - в соответствии с законодательством реклама алкогольной продукции не должна использовать образы людей и животных.

Рекламодатель снял баннер, однако нарушение законодательства о рекламе, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 2000 до 2500 рублей; на должностных лиц - от 4 000 до 20 000 рублей; на юридических лиц - от 100 000 до 500 000 рублей, напоминает УФАС.