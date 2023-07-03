Подросток потерял ногу в Шекснинском районе

Стали известны подробности трагедии, произошедшей на железной дороге, 14-летний подросток едва не погиб. Он потерял ногу. Известно, что он приехал к дедушке и бабушке на летние каникулы. 30 июня на железнодорожной станции Шеломово в Шекснинском районе мальчик попал под поезд.

Как сообщает районная газета «Звезда», школьник решил прокатиться на поезде. Состав проходил мимо, подросток схватился за поручни, но удержался, в итоге левая нога попала под колёса вагона и была отрезана.

Скорая помощь доставила подростка в больницу, он проходит серьезное лечение.