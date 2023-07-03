Мэр раскрыл секрет белых ночей в Череповце

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Мэр Череповца сообщил, что на всех центральных улицах города завершена замена уличного освещения. "Наши дороги теперь - одна сплошная белая полоса", - написал он на официальной страничке ВКонтакте. В ближайшие месяцы работы будут точечными: необходимо установить 646 лампы на межквартальных проездах и дорогах в частном секторе.

Два года назад была начата установка светодиодных фонарей, пришедших на смену желтым лампочкам. "Как итог - цвет ночи в Череповце стал белым", - сообщил Вадим Германов.

Всего только с начала этого года установлено 1570 светильников, а со старта программы - 6994 штуки.

Новые фонари, пришедшие на смену натриевым, позволяют экономить в год 25 миллионов бюджетных рублей на оплате электричества.

Пока желтым остается сейчас Октябрьский мост - потому что скоро - капремонт. Это и будет точкой в перестройке уличного освещения города.