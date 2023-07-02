Вологда
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Вологда
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Вологда
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество2 июля 2023 15:28

На счет вологжанки на Вайлдберриз неизвестные записали сотни кремов

За отказ от покупки девушка теперь должна макретплейсу 86 500 рублей
Евдокия САХАРОВА

Жительница Вологодской области попала в неприятную ситуацию: с ее аккаунта кто-то заказал различные крема на 210 тысяч рублей. Об этом рассказал ТК База, ожидается официальный комментарий.

Причем товары были заказаны в пункты выдачи, находящиеся в Амурской области. Девушка может отказаться от покупки, однако по правилам маркетплейса она должна заплатить по 100 рублей за позицию - в общей сумме 86500 рублей. В аккаунте уже была записана банковская карта, поэтому платежа не удастся избежать. Даже после удаления данных карты, как оказалось, они остаются у Вайлдберриз.

О заказе Анастасия сообщила в техподдержку магазина: у нее спросили, не приходили ли СМС с запросом пароля от личного кабинета или с предложением работы. Таких сообщений не было. Поэтому Анастасии сказали, что она сама заказала сотни кремов.