На счет вологжанки на Вайлдберриз неизвестные записали сотни кремов

Жительница Вологодской области попала в неприятную ситуацию: с ее аккаунта кто-то заказал различные крема на 210 тысяч рублей. Об этом рассказал ТК База, ожидается официальный комментарий.

Причем товары были заказаны в пункты выдачи, находящиеся в Амурской области. Девушка может отказаться от покупки, однако по правилам маркетплейса она должна заплатить по 100 рублей за позицию - в общей сумме 86500 рублей. В аккаунте уже была записана банковская карта, поэтому платежа не удастся избежать. Даже после удаления данных карты, как оказалось, они остаются у Вайлдберриз.

О заказе Анастасия сообщила в техподдержку магазина: у нее спросили, не приходили ли СМС с запросом пароля от личного кабинета или с предложением работы. Таких сообщений не было. Поэтому Анастасии сказали, что она сама заказала сотни кремов.