Руководитель строительной организации скрыл миллионы от налоговиков

Гендиректора АО, занимавшегося строительством, подозревают в налоговом преступлении. 48-летний мужчина скрыл денежные средства, которые должны были пойти на налоги.

Как сообщает СУ СК по Вологодской области, строительная компания из Вологды долгое время не в полном объеме уплачивала налоги и страховые взносы. Долг перед ФНС достиг 15,9 млн рублей. В прошлом году налоговики приняли решение взыскать недоимку с банковских счетов АО. Но гендиректор направил деньги со счетов предприятия на расчетные счета кредиторов предприятия. Всего в течение трех месяцев было переведено более 117 млн рублей.

По факту сокрытия денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам в крупном размере, было возбуждено уголовное дело. Обстоятельства преступления выясняются.