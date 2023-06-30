В Вологде закроют проезд перекрестка: началось создание еще одного кольца

Движение через перекресток улиц «поэта Романова» и «Осановский проезд» закроют. В Вологде начнется сооружение новой кольцевой развязки. Запрет будет действовать с 1 по 10 июля. Пресс-служба администрации города Вологды подсказывает всем автомобилистам, что объезд возможен по двум маршрутам:

Осановский пр. – транспортный проезд (от Осановского проезда до ул. Конева) – Конева – Можайского – Ловенецкого – Осановский пр. Осановский пр. – Ловенецкого – Можайского – Конева – транспортный проезд (от ул. Конева до Осановского проезда) – Осановский пр. Также на этот период будет изменен маршрут автобуса № 11 «Осаново - Центр - Ботанический сад».

Он будет двигаться по следующей схеме: Осановский проезд – транспортный проезд от Осановского проезда до ул. Конева – ул. Конева – Можайского – Ловенецкого – С. Преминина – далее по маршруту. По такой же схеме будет организовано движение и в обратном направлении.

Останавливаться на Осановском проезде, в частности, на остановочных пунктах: «Осановский проезд»; «Новое» и «По требованию» автобус временно не будет. Высаживать и забирать пассажиров он будет на остановочном пункте «ул. Воркутинская» (в обоих направлениях), расположенном по ул. Конева.