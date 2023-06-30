Колу стали разливать в маленьком вологодском городке

Фото: Департамент сельского хозяйства Вологодской области.

В Вологодской области начали разливать колу. Напиток с известным вкусом ушедшей из страны компании появился в разливочном цехе райпо небольшого русского городка - Кириллова.

Местное потребительское общество запустило производство. Напомним, этот производитель много лет разливает знаменитый лимонад со вкусом детства, который продается во многих вологодских магазинах.

О новом напитке сообщает департамент сельского хозяйства и продовольствия Вологодской области.

В составе нет сахара, так что «в отличие от кока-колы, кирилловскую колу можно пить даже детям», сообщают местные власти.

Также в департаменте рассказали, первая партия поступила в продажу. В скором времени напиток появится и в торговых точках других районов области. Так что сравнить кирилловскую колу с аналогами можно уже совсем скоро.