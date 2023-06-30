Вдовца, потерявшего сына, в Вологде будут судить

Одежду ребенка намотали на винт.

В Вологде суд рассмотрит нашумевшее дело о гибели женщины и ребенка на реке. Весной этого года люди выпали с моторной лодки. Два мужчины выплыли, а ребенок и женщина погибли. ЧП случилось 30 апреля 2023 года. Уголовное дело было возбуждено по факту гибели на воде 32-летней женщины и ее 7-летнего сына. Был задержан супруг погибших, который управлял моторкой.

Как сообщает прокуратура Вологодской области, на днях было утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 33-летнего вологжанина по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).

Следствие выяснило, что он управлял лодкой в пьяном состоянии.

"По версии следствия, 30 апреля 2023 года обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, управляя при этом моторной лодкой с тремя пассажирами на борту, включая его супругу, шестилетнего сына и знакомого, не справился с управлением и допустил опрокидывание лодки, в результате чего все находившиеся на борту оказались в воде..."

Что вменило в вину следствие: обвиняемый не закрепил к своей руке или элементу одежды шнур с предохранительной чекой для разобщения связи двигателя и гребного винта.

В результате в экстренной ситуации, которая случилась - в случае выпадении рулевого в воду, двигатель маломерного судна продолжил работу. Это привело к наматыванию одежды ребенка на гребной винт двигателя. В результате происшествия ребенок и женщина утонули.

"После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено для рассмотрения в Вологодский городской суд", - сообщает ведомство.