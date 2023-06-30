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НовостиПроисшествия30 июня 2023 11:08

Сотрудники ГИБДД выловили водителя бензовоза, спровоцировавшего ДТП с лесовозом

Рассыпанные с прицепа бревна чудом никого не убили
Иван Чухнин

Водитель бензовоза спровоцировал серьезную аварию под Череповцом и скрылся. Целую неделю сотрудники вычисляли нарушителя. В итоге ГИБДД Череповецкого района нашли его и наказали. Им оказался водитель из соседней области.

Авария произошла 23 июня на федеральной трассе А-114 - Вологда - Тихвин.

Водитель бензовоза обгонял лесовоз с прицепом и, перестраиваясь, «подрезал» его. Водитель лесовоза, уходя от столкновения, перевернул прицеп с бревнами.

Чудом в результате аварии никто из людей не пострадал. Бревна просто вывались на дорогу и обочину. А водитель бензовоза продолжил движение, то есть совершил правонарушение - уехал с места ДТП.

Выяснилось, что водитель бензовоза - 41-летний житель Ленинградской области.

Сообщается, что мужчина за оставление места ДТП остался без прав на 1 год.