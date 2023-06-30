Российскому Деду Морозу справили новую шубу

Дед Мороз справил себе новую шубу. Наряд получил название «Ледяная изморозь». А индивидуальный пошив произвели мастерицы Дома моды Деда Мороза.

Сначала над эскизом работала модельер Ирина Елисеева, были созданы выкройки, проработаны детали. А затем за работу взялись мастерицы швейного производства.

Дом моды зимнего волшебника не сидит без работы. Кроме эксклюзивных нарядов для Дедушки, здесь шьется одежда для его помощников, а также изготавливают новогодние сувениры, мешочки, шапочки, шитые изделия с необычными украшениями - в оформлении изделий занята почти волшебная машина.

Дед Мороз принарядился - впереди его ждет праздник: экватор Нового года. Традиционно съедутся друзья, многочисленные гости, дети. На Вотчине пройдет концерт, театрализованное представление, развлекательная программа. Также пройдет конкурсов, всех ждет много призов и подарков.