В Вологде появилась интерактивная карта объектов культурного наследия

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Издательство ООО «Древности Севера» в сотрудничестве с администрацией города Вологды подготовили интерактивную Карту объектов культурного наследия города. Там отмечено более 270 памятников истории и культуры. Каждый объект сопровождается информационной справкой и фотографиями. С ними можно ознакомиться по ссылке.

Стоимость проекта составила более 700 тысяч рублей, 500 тысяч из них поступили по гранту Президентского Фонда культурных инициатив. Работа велась в рамках городского проектного комитета «Сохраняя будущее: деревянная Вологда».

По каждому из памятников в системе представлена историко-архитектурная справка, документы органов государственной и муниципальной власти, исторические и современные фотографии, чертежи, планы, воспоминания вологжан и материалы из семейных архивов. На данный момент в систему загружено 6513 фотографий и 1205 документов. Есть и видеоматериалы. В сборе информации помощь оказывали общественники и волонтеры, технической разработкой занимался Роман Ильин, у которого уже был опыт создания подобного ресурса.

Партнером проекта выступило Управление культуры и историко-культурного наследия Администрации города Вологды. Работа велась при активной поддержке Комитета по охране объектов культурного наследия Вологодской области.