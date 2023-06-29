Движение по обновленной улице Краснодонцев в Череповце откроют осенью

Фото: Вадим Германов, ВКонтакте.

Мэр Череповца назвал сроки, когда движение по обновленной улице Краснодонцев будет открыто.

Строители выполнили самые сложные работы по монтажу подземных коммуникаций. Так что откроют движение уже осенью. "Уже сейчас очертания будущего проезда в новый микрорайон хорошо заметны. Здесь не хватает только асфальта. Его уложат в три слоя. Кроме дороги подрядчик построит тротуар, линии освещения и автобусные остановки". - пишет мэр. По его словам сюда будет ходить маршрут № 12.