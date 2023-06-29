Вологда
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Вологда
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Вологда
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество29 июня 2023 10:57

Движение по обновленной улице Краснодонцев в Череповце откроют осенью

Об этом заявил мэр города
Иван Чухнин
Фото: Вадим Германов, ВКонтакте.

Фото: Вадим Германов, ВКонтакте.

Мэр Череповца назвал сроки, когда движение по обновленной улице Краснодонцев будет открыто.

Строители выполнили самые сложные работы по монтажу подземных коммуникаций. Так что откроют движение уже осенью. "Уже сейчас очертания будущего проезда в новый микрорайон хорошо заметны. Здесь не хватает только асфальта. Его уложат в три слоя. Кроме дороги подрядчик построит тротуар, линии освещения и автобусные остановки". - пишет мэр. По его словам сюда будет ходить маршрут № 12.