Новая волна оптимизации может коснуться вологодской медицины

В ближайшее будущее медучреждения ждут нелегкие времена. Чиновники вновь заговорили о их нерентабельности. Невыполнение плана по оказанию медуслуг ведет к росту долгов.

«Глава территориального Фонда обязательного медстрахования Вологодской области Дмитрий Порохин анонсировал масштабную оптимизацию региональной медицины, в том числе, возможно, сокращение медперсонала. Причина – хроническая задолженность медучреждений, в том числе по заработной плате», — сообщает группа «Регион35.инфо» в соцсети «ВКонтакте».

Авторы сообщества добавили, что виной всему – невыполнение плана по оказанию медуслуг со стороны учреждений здравоохранения. Из-за этого Фонд им недоплачивает, а они копят долги.

Обычно на помощь приходил областной бюджет. Но в какой-то момент ему будет не под силу помочь учреждениям. Поэтому, по словам Порохина, департамент финансов, департамент здравоохранения и ТФОМС почти целый год анализировали ситуацию. В высоких кабинетах придумали - где сократить персонал, у кого- забрать излишки площади, у кого изменить систему работы.

Скоро все предложения о серьёзной оптимизации медучреждений будут представлены губернатору.