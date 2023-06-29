В Вологодской области сгорела пилорама. Информация пожарным Верховажья поступила 28 июня в 13 часов 44 минут. В д. Паюс, на ул. Транспортная, горело здание пилорамы с пристроенной деревянной эстакадой.

Пожарные локализировали огонь. Общая площадь пожара – 33 кв. м. Сгорел навес пилорамы и сама ленточная пилорама "Крона". Повреждена деревянная эстакада по всей площади. Участие в ликвидации всего 3 единицы техники, 7 человек личного состава.

Установлена предварительная причина ЧП: аварийный режим работы электрического оборудования и сетей вследствие короткого замыкания.