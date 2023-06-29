Череповчанка протаранила кладбищенские ограды и памятник и уехала с места ДТП

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Жительница Череповецкого района снесла ограду и памятник на кладбище и уехала. ЧП произошло у села Нелазское вечером 1 мая 2023 года. 46-летняя череповчанка на автомашине «Рено Логан» повредила ограды и памятник, после чего покинула место дорожно-транспортного происшествия.

На место была вызвана ГИБДД. Действия водителя квалифицированы по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ «Оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия».

В суде женщина вину признала полностью, принесла потерпевшему извинения. В своих объяснениях пояснила, что при движении на автомобиле отвлеклась на пассажира, не справилась с управлением и совершила наезд на ограды, уехала, - сообщают в пресс-службе судов Вологодской области.

Мировой судья признал женщину виновной, ее лишили прав на 1 год.