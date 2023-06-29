В Вологде на оживленном перекрестке все еще канализационный коллапс

К месту аварии стянута техника. Фото: Ольга Кузнецова

И новое ЧП на старом месте: на пересечении улиц Петина и Ленинградской в Вологде вновь потоп. Как мы сообщали, коммунальщики ликвидировали засор в коллекторе. Однако, при прочистке была выявлено повреждение трубы. Так что работы затянулись.

Пришлось вскрывать поврежденный участок, который находятся на глубине 6 метров. Для удобства работ был даже демонтирован рекламный щит. Большую часть сточных вод, которые продолжают поступать, откачивают. На объекте работает необходимая техника - 8 единиц и 15 слесарей.

После ремонта будет произведена уборка территории и промывка дороги.