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НовостиОбщество28 июня 2023 22:54

В Вологде на оживленном перекрестке все еще канализационный коллапс

Работы на улице Ленинградской продолжаются
Иван Чухнин
К месту аварии стянута техника.

К месту аварии стянута техника.

Фото: Ольга Кузнецова

И новое ЧП на старом месте: на пересечении улиц Петина и Ленинградской в Вологде вновь потоп. Как мы сообщали, коммунальщики ликвидировали засор в коллекторе. Однако, при прочистке была выявлено повреждение трубы. Так что работы затянулись.

Пришлось вскрывать поврежденный участок, который находятся на глубине 6 метров. Для удобства работ был даже демонтирован рекламный щит. Большую часть сточных вод, которые продолжают поступать, откачивают. На объекте работает необходимая техника - 8 единиц и 15 слесарей.

После ремонта будет произведена уборка территории и промывка дороги.