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НовостиПроисшествия28 июня 2023 18:59

В Вологодской области Лада Гранта попала под КамАЗ

Погибли отец и сын
Иван Чухнин
Выжить в такой аварии находившимся в легковушке было невозможно.

Выжить в такой аварии находившимся в легковушке было невозможно.

В Великоустюгском районе в результате ДТП погибли 2 человека. ЧП случилось 28 июня около 17:30. На 343 км автодороги А-123 Чекшино-Тотьма-Котлас-Куратово произошло ДТП. По предварительной информации, произошло лобовое столкновение Лады Гранты и лесовоза КамАЗ, за рулем которого находился мужчина 1991 года рождения.

По первоначальным данным в результате ДТП погибло два человека - отец и сын, ехавших в легковушке. Водитель лесовоза из Нюксеницы травм не получил. На месте происшествия работают наряды ГИБДД, полицейские устанавливают обстоятельства ДТП.

На место выезжала спецтехника. Стоп-кадр.

На место выезжала спецтехника. Стоп-кадр.