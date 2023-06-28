В Вологодской области Лада Гранта попала под КамАЗ

Выжить в такой аварии находившимся в легковушке было невозможно.

В Великоустюгском районе в результате ДТП погибли 2 человека. ЧП случилось 28 июня около 17:30. На 343 км автодороги А-123 Чекшино-Тотьма-Котлас-Куратово произошло ДТП. По предварительной информации, произошло лобовое столкновение Лады Гранты и лесовоза КамАЗ, за рулем которого находился мужчина 1991 года рождения.

По первоначальным данным в результате ДТП погибло два человека - отец и сын, ехавших в легковушке. Водитель лесовоза из Нюксеницы травм не получил. На месте происшествия работают наряды ГИБДД, полицейские устанавливают обстоятельства ДТП.