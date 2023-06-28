В Вологде представлен новый главный врач областного онкодиспансера

Сотрудникам Вологодского областного онкодиспансера представлен новый главврач. Начальник департамента здравоохранения Вологодской области Алексей Плотников сообщил о назначении на эту должность Надежды Крюковой - она занимала должность заместителя главного врача, исполняла обязанности главного врача.

В вологодском онкодиспансере Надежда Валерьевна работает с 2007 года.

Она закончила Ярославскую государственную медакадемию в 2000 году, прошла профессиональную переподготовку по онкологии.

Напомним, бывшего главврача медучреждения обвиняют в получении взятки при госзакупках. Он своей вины не признал.