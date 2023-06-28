Круизный теплоход "Петр I" пустят на переплавку в Череповце

В Череповце начали разбирать знаменитую плавучую гостиницу - теплоход «Пётр I».

Он много лет стоял у набережной Ягорбы. Гостиница уже несколько лет как закрыта. Металл пустят на переплавку. А когда-то это был круизный теплоход, работал в Москве. Теплоход бы построен в Германии в 1960 году, переоборудован - в 2004 году. Осенью 2013 года "Петр I" пришел в Череповец, где стал использоваться как гостиница.

«Сейчас идет подготовка. Разбирают то, что не относится к металлу. Оконные рамы, мебель пошли на утилизацию. Когда порт сможет принять, судно отбуксируют для утилизации на металлолом. Сроки пока не обозначены», — пояснили в Агентстве городского развития.