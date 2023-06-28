Скончался бывший заместитель губернатора Вологодской области Алексей Макаровский

Фото: Алексей Макаровский, ВКонтакте.

Вологодские telegram-каналы сообщили о смерти бывшего заместителя губернатора Алексея Макаровского.

Ему был 51 год. Сообщается, что он тяжело болел. В областном правительстве он работал на должности начальника департамента внутренней политики до 2018 года - курировал общественные организации, местные самоуправления.

Из Вологды он перешел на работу в аппарат "Единой России".

В последние годы был заместителем руководителя управления региональной и технологической работы Центрального исполкома «Единой России» по работе в Северо-Западном и Центральном округах.