В Вологде очень ждут волонтеров плести маскировочные сети для СВО

Сети плетут и осужденные. Фото: Вологодский швейбат ВКонтакте.

Быть незаметным в зоне СВО - очень важно. И этому помогают маскировочные сети. Это ручная работа. Но выполнять ее некому. "Как бы мы не старались, не искали возможности найти "дополнительные руки" для плетения сетей, всё равно - нехватка...." - пишет Вологодский швейбат в своей группе ВКонтакте.

Скоро у них появится станок для нарезки ленточек, но рук все равно не хватит: заказы приходят очень большие, нужны укрытия для людей и техники, различных расцветок.

"Ручной труд... самый востребованный, не заменимый ничем. Спанбонд на ленты нарезают наши пенсионерочки, делают работу быстро, много, на дому. А вот плести - с этим трудности... Плести сети - совсем несложно, справятся даже дети, только вот - некому..."

Горячая пора разогнала людей по дачам, внимания требуют дети и внуки. И все же швейбатовцы надеются на помощь: "За 1-2 часа получается сплести хорошее "пятно"!

Поэтому, даже в обеденный перерыв можно существенно помочь. Или - после работы, или - в выходной!" На площадках для плетения установлено дежурство: в любой момент рядом будет волонтёр, который подскажет, как плести.

Ждут волонтеров по адресам в Вологде: улица Мира 17, и улица Горького 87.

- Приходите по-одиночке или компанией! Даже 1 час в неделю - огромная помощь, - пишут активисты.