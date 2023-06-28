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НовостиОбщество28 июня 2023 7:00

В Вологодской области в реке утонул 15-летний мальчик

Возбуждено уголовное дело
Иван Чухнин
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В Вологодской области утонул подросток. ЧП случилось на реке Кокшеньга в Тарногском районе. Об этом сообщалось в социальных сетях.

Как сообщает СУ СК РФ, следователи возбудили уголовное дело по факту гибели подростка. По информации следователей, 15-летний мальчик утонул 27 июня в реке Кокшеньга у деревни Афанасьевской. Тело подростка обнаружили и вытащили из воды местные жители.

Как рассказали в региональном управлении следственного комитета, уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности».