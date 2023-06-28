В Череповце около сотни девочек-подростков в год делают аборт

Власти Череповца обеспокоены сексульной жизнью подростков. На заседании городской Думы был поднят этот вопрос.

Как сообщил главврач городского роддома и городской депутат Герман Мяснов, подростки довольно рано вступают в половые отношения, однако первый ребенок появляется только к 30 годам.

Он озвучил статистику: "Каждую неделю в Череповце 2 девочки до 16 лет прерывают нежелательную беременность". При этом, по череповецкой статистике, каждый второй инструментальный аборт заканчивается бесплодием.

По данным врача, первого ребенка женщинам лучше всего рожать до исполнения 28 лет. Поздние роды вредны с точки зрения гарантированного здорового ребенка. А у более поздних детей "мы уже будет искать у них генетические заболевания", - предупредил Мяснов.