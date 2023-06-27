Замкомвзвода Михаил Кумзериков из Вологодской области погиб в зоне СВО

Фото: Юрия Васин, ВКонтакте.

На Вологодчину пришла еще одна похоронка из зоны СВО. Житель Кадникова Михаил Кумзериков погиб в ходе спецоперации. Об этом сообщил глава Сокольского округа Юрий Васин в социальных сетях. Михаил родился в Междуреченском округе, проживал в Кадникове.

21 сентября 2022 Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в России. 5 октября вологжанин Михаил Кумзериков, получив повестку о мобилизации, отправился служить. Службу проходил в 27-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде в должности замкомвзвода - командира миномета минометного взвода минометной батареи. 4 июня 30-летний Михали Кумзериков погиб.