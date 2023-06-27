У вологжанки конфисковали автомобиль за привычку садиться пьяной за руль

У жительницы Бабаево через суд отобрали машину. Приговор вынесен женщине, пойманной в повторном пьяном вождении. Ее задержали 3 марта 2022 года. Тогда суд назначил ей наказание в виде штрафа в 30 тысяч рублей и лишил её водительских прав на полтора года. Она заплатила штраф и сдала удостоверение в ГИБДД.

Но в тот же месяц, 26 марта 2023 года, около 3 часов ночи, ее вновь поймали пьяной за рулем “Лады Калина”. На улице Интернациональной женщину остановил сотрудник ДПС. Экспертиза подтвердила, что задержанная была пьяна.

Как сообщает пресс-служба судов Вологодской области, женщине назначено наказание в виде 260 часов обязательных работ, а также ее лишили права заниматься деятельность, связанной с управлением транспортом на два года. Автомобиль женщины конфисковали в доход государства на основании п. «д» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ.