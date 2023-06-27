Коммунальщики рассказали, почему канализационные стоки идут по дороге

На место стянута спецтехника. Фото: Ольга Кузнецова

- Фото: Ольга Кузнецова

В понедельник вечером автомобилисты в соцсетях написали о том, что на пересечении улиц Ленинградской и Петина на дорогу из колодца выливаются канализационные стоки. На месте работала спецтехника. Сегодня работы продолжаются. Вологжане припомнили, что такое же ЧП было и минувшей осенью. И вот - опять.

Что здесь происходит, журналистам рассказал директор "Вологдагорводоканала" Эдуард Ярославов.

Как оказалось, 12-километровый коллектор собирает стоки из всех домов, соседствующих с улицей Ленинградской

Около бизнес-центра "Сфера" на глубине 6-7 метров находится коллектор, его диаметр не такой уж и большой - 600 мм. И в нем образовалась пробка. Почему? Потому что в канализацию попадает все, что не должно. В том числе влажные салфетки и средства гигиены, порченные овощи и фрукты - как будто это помойное ведро. Все это накапливается, образуется пробка, которая к тому же и утрамбовывается поступающими стоками. А затем вода начинает идти верхом. Грязь же, с болезнетворными бактериями, разносится колесами автомашин.

Чтобы разобрать эту пробку - требуется и техника, и опасный ручной труд: рабочие спускаются на глубину и, как шахтеры, вынуждены работать киркой и лопатой.

По слова Эдуарда Ярославова, в последние годы к коллектору подключилось немало жилых домов, а сети остались прежними. Поэтому нельзя гарантировать, что подобное не повторится. И он еще раз обратился к горожанам, чтобы не бросали в канализацию мусор, использовали сантехнику по назначению.

Он заверил, что реконструкция проблемного, а он практически один в городе, участка будет произведена. Правда, сроки не были названы.

А пока - работы по пробивке трубы заканчиваются, проезжая часть дорогу будет убрана и продезинфицирована.

- Фото: Ольга Кузнецова

Руководитель "Вологдагорводоканала" встретился с журналистами. Фото: Ольга Кузнецова