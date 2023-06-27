Новый начальник возглавит вологодское управление Росгвардии

Полковник полиции Сергей Логинов.

О новом начальнике вологодского управления Росгвардии сообщает портал Город Во. По предварительной информации, его представят коллективу на этой неделе - 30 июня.

Региональное управление возглавит полковник полиции Сергей Логинов. Он переведен из Ивановской области. Напомним, Андрей Плотников, который занимал эту должность, в начале июня вышел на пенсию.

Сергей Александрович Логинов родился 12 июля 1971 года во Владимире. Окончил Владимирский юридический институт Федеральной службы исполнения наказаний по специальности «юриспруденция». Принимал участие в боевых действиях на территории Северо-Кавказского региона.

На службе с 1992 года.

Награжден государственными наградами: орденом Мужества (2008 г.), медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II и I степеней (2006 г., 2009 г.), дважды медалью «За отвагу» (2003 г., 2013 г.), орденом Александра Невского (2020 г.).