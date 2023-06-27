Житель Ухты, обокрал вологжанина, отправившегося в зону СВО

Мачо или не мачо из Ухты обокрал бойца СВО. Пока вологжанин воевал, он вынес из жилья холодильник. Теперь он отправится в колонию.

Как сообщила городская прокуратура, местный житель, уходя на службу, оставил ключи от квартиры своему соседу. Но тот повел себя странно: украл из квартиры холодильник, продал его, а на вырученные деньги организовал себе застолье.

Чтобы скрыть кражу, на связь не стал выходить, да и ключи решил не возвращать.

В итоге ему пришлось идти в суд. Там он не смог объяснить, зачем он пошел на кражу. В результате его на ближайшие 3 года и 8 месяцев отправили в колонию общего режима.