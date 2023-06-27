Пожарный автомобиль с лестницей столкнулся с паркетником в Вологде

Стоп-кадр видео baza.net

В Вологде произошло ДТП с пожарной машиной. ЧП случилось на перекрестке улицы Петина и Пошехонского шоссе 27 июня.

Пожарный автомобиль, оборудованный выдвижной лестницей, мчался на пожар. Столкновение произошло на перекрестке. Благодаря видео можно установить, как это произошло. Ролик опубликовала Baza.net.

Судя по видеозаписи, пожарный автомобиль со спецсигналами двигался в сторону Горбатого моста. Но по улице Петина двигался Honda CRV. В результате столкновения у обоих авто - кузовные повреждения.