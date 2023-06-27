Вологда
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Вологда
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Вологда
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия27 июня 2023 6:22

Маршрутный автобус протащил пожилую череповчанку по асфальту

Происшествие попало на камеры видеонаблюдения
Евдокия САХАРОВА

Фото: Областной УГИБДД

В Череповце на Октябрьском проспекте произошло ДТП с участием 72-летней местно жительницы. Утром минувшего понедельника, 26 июня, маршрутный автобус «Skania OmniLink» защемил руку пожилой женщине. Об этом сообщила ГИБДД Череповцаю

Пенсионерка выходила на остановке из автобуса, когда 54-летний водитель захлопнул двери и поехал. Женщине защемило правую руку, ей пришлось бежать за транспортом спиной вперед.

В какой-то момент водитель все-таки заметил проблему, остановился и открыл дверь. В результате ДТП пенсионерка упала и получила телесные повреждения. В медучреждении ей назначили амбулаторное лечение