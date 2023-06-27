В Череповце идет реконструкция канализационной сети

Фото: Правительство Вологодской области

В Череповце к концу подошел первый этап реконструкции сетей канализации. Об этом сообщил замгубернатора Вологодской области Антон Стрижов. После обновления увеличится производительность и надежность системы водоотведения и будет исключен сброс неочищенных сточных вод в бассейн Волги во время таяния снега и сильных дождей. Работы обещают закончить к июню следующего года.

Канализацию меняют бестраншейным способом ради сохранения объектов культурного наследия находящихся поблизости. Внутри изношенной металлической трубы образуют новую полимерную.

«В этом году по нацпроекту заменен участок канализации диаметром 0,9—1 метра протяжностью 550 метров. Стоимость работ — 44,76 миллиона рублей, из которых 42,97 миллиона — средства из федерального бюджета. На втором этапе в 2024 году заменят участок сети протяженностью 874 метра», — сообщил Антон Стрижов.

Реконструкция проводится по федпроекту «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология», инициированного президентом Путиным.