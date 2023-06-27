Лидером по пожарам на этой неделе стал Череповец

-

ГУ МЧС по Вологодской области сообщило информацию о пожарах на минувшей неделе. В регионе с 19 по 25 июня 2023 года произошло 55 пожара, что выше прошлогодних показателей на 8 случаев. Гибели людей на пожарах не допущено. Травмы на пожаре получил 1 житель области. Эвакуированы 20 человек. Основными причинами возгораний стали: неосторожное обращение с огнём – 32 случая; поджог – 1 случай; нарушение правил устройства и эксплуатации печи – 15 случаев; нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования – 7 случая.

25 возгораний произошло в жилом секторе, в том числе в банях, гаражах, хоз. постройках – 16 пожаров; 21 возгорание на объектах на открытой территории, 4 пожара в нежилых (бесхозных) зданиях; 2 - на объектах производственного назначения,

Лидер тревожной статистики — Череповец, где за прошедшую неделю произошло 15 пожаров, что на 3 случая больше прошлогоднего показателя.

Без вызова пожарной охраны обошлось в 10 округах области.

Сообщает Главного управления МЧС России по Вологодской области 8(8172) 72-99-99.