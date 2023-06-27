Синоптики обещают на Вологодчине дожди и грозы

На Вологодчину придут грозы. Вологодские синоптики обещают, что местами засуха закончится. На территории региона в ближайшие дни погода может измениться, но дневные температуры останутся выше +20 градусов. Это связано с присутствием антициклона.

Пока в регионе неустойчивая погода - температура воздуха днем +24, +26 градусов, ночью +7, +12 градусов.

И только в среду, 28 июня, на фоне ослабления антициклона возможны кратковременные дожди и грозы. При этом днем температура воздуха останется высокой - +25, 27 градусов.

В четверг неустойчивая погода сохранится: в регион прогнозируются дожди, грозы и незначительное похолодание (до +21 градуса).

В конце недели вологжан по-прежнему ждут дожди и грозы, сильная жара сменится прохладой.