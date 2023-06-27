В Вологде готовится выставка, посвященная истории фотодела

Фото: Областная библиотека имени Бабушкина.

Книжно-иллюстративная выставка «Фотография: техника и искусство» откроется в областной библиотеке. На ней будут представлены образцы старых фотографий и фотоаппаратов и книги. Как рассказали организаторы, на улице Марии Ульяновой, 1 с 1 июля до конца лета будет работать экспозиция, в которой можно увидеть издания, знакомящие читателей с техникой фотосъемки и процессом создания фотографии. На ней будут представлены книги, в том числе советского периода о развитии фототехники.

Здесь можно будет узнать о различных видах фотоаппаратов, технике съемки и цифровой обработке снимков, принципах построения композиции и других этапах фотографического процесса. Отдельно представлены фотоальбомы с работами знаменитых и менее известных фотохудожников, в том числе наших земляков.