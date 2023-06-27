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НовостиЭкономика27 июня 2023 4:22

Контракт на миллиард рублей подписан в Вологде на рекультивацию свалки на улице Мудрова

Работы начнутся этим летом
Источник:kp.ru

В Вологде подписан контракт на рекультивацию городской свалки на улице Мудрова.

Стало известно имя победителя - это ООО «Геос» (г. Дивногорск, Красноярский край).

«Сегодня подписан контракт стоимостью 988, 2 млн рублей с подрядчиком, определённым в ходе конкурсных процедур. Подрядчик имеет большой опыт рекультивации полигонов ТБО, делал это в Казани, Челябинске, Владикавказе, Тульской области, Подмосковье и так далее", - рассказал мэр Вологды Сергей Воропанов.

Работы по рекультивации свалки в Вологде начнутся во второй половине июля 2023 года и завершатся в ноябре 2024 года.