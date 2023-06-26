В Череповце старая береза едва не убила женщину с девятимесячным ребенком

Фото: мэрия Чеоеповца.
В Череповце едва не убило женщину с ребенком: на них упало дерево. ЧП случилось 26 июня на парковке на улицы Матуринской.
Молодая женщина с девятимесячным ребенком на руках стояла в тени большой березы.
Неподалеку с другим ребенком гулял ее муж. "Он услышал треск: от березы отвалилась большая сухая ветка, видимо, она упала на голову его жене. На место прибыли экстренные службы", — цитирует официальный сайт Череповца слова председателя комитета охраны окружающей среды Ирины Аппалоновой.
По предварительной информации, у пострадавшей диагностировано сотрясение головного мозга, она срочно госпитализирована. Ее состояние расценивается как тяжелое. Ребенок вместе с ней доставлен в больницу.
Специалисты решают, что делать с опасными деревьями.