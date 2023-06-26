Молодой владелец карусели пойдет под суд за детскую травму в Вологде

В Вологде под суд пойдет владельца карусели, на которой травмировался ребенок.. Об этом сообщает прокуратура Вологодской области.

Карусель упала вместе с катавшимся на ней ребенком в центре города, на площади Революции. 23-летнего предпринимателя будут судить за оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности. ЧП случилось 3 января 2023 года около 16:50.

Билеты продавались на карусель «Ветерок». Она упала вместе с четырёхлетним мальчиком. У него ушиб головы.

Прокуратура повела проверку. Выяснилось, что обвиняемый установил аттракцион самовольно, без разрешительных документов и эксплуатировал карусель с грубыми нарушениями.

Уголовное дело готовится к передаче в суд, сообщает пресс-служба прокуратуры Вологодской области.