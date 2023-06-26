50 тысяч рублей заплатят вандалы за нападение на умную остановку в Череповце

Вычислить юных вандалов не составляло труда.

В Череповце на умной останове вандалы разбили табло, на котором высвечивается время прибытия транспорта. ЧП случилось на автобусной остановке на улице Краснодонцев. Полиция сработала оперативно: сотрудники УМВД России по Череповцу быстро вычислили хулиганов. Они задержаны.

"Сочинение на тему «Как я провел это лето» юные любители ночных прогулок уже написали во втором отделе полиции", - иронизирует мэр города. По словам Вадима Германова, 19-летний безработный череповчанин в компании двух девятиклассников и семиклассника в три часа ночи отрабатывали удары на автобусном павильоне. "Мысль о том, что более 400 камер «Безопасного города» могут снимать их приключения, в горячие головы не пришла", - пишет мэр.

В итоге вандалы разбили табло, повредили кабель и USB-зарядку. Ущерб уже подсчитали : 50 тысяч рублей.

Вадим Германов доволен работой полиции: "В данном случае стоит отметить работу оперативной группы, которую возглавлял лично начальник отдела полиции № 2 УМВД России по Череповцу полковник Николай Чирков. Малолетние вандалы в присутствии родителей уже дали признательные показания. Возмещение причиненного городу ущерба станет следующей главой незабываемых школьных каникул..."

Как заверил мэр, все без исключения случаи порчи городского имущества не остаются безнаказанными, полиция в течение нескольких дней устанавливает и задерживает вандалов.