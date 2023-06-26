В Вологодской области отправили в колонию двух полицейских

В Вологодской области вынесли приговор двум полицейским. Им 30 лет и 41 год.

Эти участковые в апреле 2020 года в одном из районов Вологодской области заставили двух местных жителей валить деревья. А затем, используя служебное положение, завели на них уголовные дела. И дали на земляков ложные обвинения.

Преступление выявили сотрудники региональных управлений ФСБ и МВД России.

Они обвинялись в незаконной рубка леса, превышении власти, фальсификации доказательств, в даче заведомо ложных показаний.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Вологодской области, им вынесен приговор. Один из них приговорен к лишению свободы сроком 4 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима и с лишением права занимать должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком 2,5 года.

Другой должен провести в колонии общего режима 3 года 3 месяца.