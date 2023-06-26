В Вологде появится креативный мэр

Фото: Сергей Воропанов, ВКонтакте.

В Вологде появится еще один мэр. Им станет библиотекарь Мария Степанова. Об этом сообщил Сергей Воропанов. По его словам, в областном центре появится креативный мэр. Директор библиотеки на улице Гагарина Мария Степанова реализовала несколько проектов и продемонстрировала свои знания и умения. Библиотека на улице Гагарина стала тм местом, где проводится множество креативных мероприятий. Сейчас директор возглавит креативное направление в городе .

«Предложение о должности креативного мэра поступило от группы творческих людей. Креативным мэром станет человек, который реализовал уже не один творческий проект и подтвердил свое умение. Это Мария Степанова, которая на данный момент является директором , - рассказал Сергей Воропанов.

Недавно именно Мария Степанова, получив грант, провела в Вологде фестиваль «Площадь поэтов». Она заявляла о планах, что этот фестиваль будет масштабироваться. Мария участвовала в конкурсе «Команда мэра» и на один день стала дублером мэра.

«Мария рассказала о том, как видит работу по формированию творческих сообществ. Задачей креативного мэра будет не только проведение разных фестивалей и проектов, но самое главное - привлечение грантов и работа с творческими вологжанами», - также рассказал Сергей Воропанов.