Вологжанин погиб в ходе СВО

Фото со страницы комитета по образованию Вологодского округа

Стало известно о гибели еще одного жителя Вологодского округа. В комитете по образованию сообщили о кончине Юрия Казунина.

"Выражаем глубокое соболезнование и искреннюю поддержку педагогам Федотовской школы Казуниной Надежде Анатольевне, Казунину Владимиру Николаевичу и Казуниной Оксане Васильевне по поводу гибели сына и мужа Юрия. Разделяем ваше горе и невосполнимость утраты, скорбим вместе с вам", - написали в комитете по образованию Вологодского округа.

Напомним, 24 февраля 2022 года президент России объявил о проведении СВО на территории Украины. 21 сентября 2022 Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации.