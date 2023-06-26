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НовостиПроисшествия26 июня 2023 6:25

В Череповце подлый курильщик устроил пожар в многоэтажке

Из дома успели выбраться шестеро взрослых и ребенок
Евдокия САХАРОВА

В Череповце в воскресенье, 25 июня, в многоэтажном доме № 19 на улице Юбилейная начался пожар. Возгорание возникло в одном из балконов в половине шестого вечера. Подробности сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области.

Пожарные заявили, что причиной ЧП могла стать неосторожность при курении или неосторожное обращение с огнем неизвестных. Напомним, что бросать сигареты с балкона запрещено - нарушителям грозит штраф.

Из горящего дома самостоятельно успели эвакуироваться шестеро взрослых и ребенок. Пожарные потушили пламя до того, как оно успело распространиться.