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НовостиОбщество26 июня 2023 6:10

Во Фрязиновском парке Вологды появится арт-объект для сбора крышек

Два металлических сердца ранее были установлены на улице Конева и на площади Чайковского
Евдокия САХАРОВА

Активисты АНО "ЭкоЛогика" собрали деньги на установку нового арт-объекта. Теперь металлическое сердечко для сбора пластиковых крышек появится и во Фрязиновском парке.

«Радостями делиться особенно приятно! Деньги на оплату арт-объекта для сбора крышечек собраны! Установить его планируется во Фрязиновский парк! Благодарим сердечно всех причастных!» — сообщается в группе «ВКонтакте» активистов.

Ранее, первый арт-объект в виде сердца появился еще в 2021 году на улице Конева. Второй установили на площади Чайковского. Крышки вологжане собираются в рамках акции «Крышки Иришки», которую активисты запустили в 2020 году. К сортировке пластика уже приобщены многие детские сады, школы и организации города.