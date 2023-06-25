В Вологде 19 зданий украсили стрит-арт художники

Фото: администрация города Вологды

В Вологде с 19 по 25 июня прошел фестиваль стрит-арта «Палисад 2.0». Двадцать уличных художников из разных городов украсили своим творчеством 19 зданий.

«Фестиваль стрит-арта "Палисад" мы впервые провели в прошлом году, чтобы показать, что граффити могут стать настоящим украшением и даже достопримечательностью города. И это получилось. Если в прошлом году в списке зданий для стрит-арта было всего три жилых дома, то в этом году художники украшают сразу 16 многоэтажек. Жители сами выходили с просьбой разместить граффити на их фасаде. Этим летом к нам приехали еще больше талантливых уличных художников из разных уголков России. Все работы уникальные и очень профессиональные», — отметил Мэр Вологды Сергей Воропанов.

В этом году мастера выбирали из нескольких тем: «Известные люди Вологды», «Традиции и символы Вологодчины», «Молодёжь — сердце Вологды», «Вологда для спорта», «ЭкоВологда» и фристайл (свободная тематика). Комиссия отобрала 20 лучших художников из Москвы, Пензы, Махачкалы, Сургута, Ярославля, Мурманска, Тулы, Красногорска, Белгорода и Казахстана.

Посмотреть на новые муралы можно по адресам: ул. Чернышевского, 73; Пугачёва, 32а; Советский проспект, 68 (два объекта); 1 мкр-н ГПЗ, 7а; Сергея Преминина, 9Б; Пирогова, 39; Городской Вал, 28; Фрязиновская, 33; Герцена, 65; Конева, 22а; Пошехонское шоссе, 9Б; Галкинская, 107; Архангельская, 7; Мохова, 37; Копанка; Галкинская, 3; Судоремонтная, 2а; Пугачёва, 79. Организатором фестиваля выступает Молодёжный центр «ГОРКОМ35» при поддержке Администрации города Вологды.