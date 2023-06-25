В Вологодской области утонула десятилетняя девочка

Фото: ГУ МЧС по Вологодской области.

В Вытегорском районе утонул ребенок. Об этом только что сообщила пресс-служба МЧС области. "Сегодня около 14 часов дня поступило сообщение о происшествии на Онежском озере, там при купании утонула девочка 2013 г.р.", - сообщает ведомство.

На место происшествия выдвинулись водолазы АСУНЦ «Вытегра». Они извлекли тело из воды.

Спасательные службы обращаются к вологжанам с просьбой выбирать специально отведенные для купания места и не оставлять детей без присмотра.