Вологда
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Вологда
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Вологда
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество25 июня 2023 15:22

В Вологодской области утонула десятилетняя девочка

ЧП случилось на Онежском озере
Иван Чухнин
Фото: ГУ МЧС по Вологодской области.

Фото: ГУ МЧС по Вологодской области.

В Вытегорском районе утонул ребенок. Об этом только что сообщила пресс-служба МЧС области. "Сегодня около 14 часов дня поступило сообщение о происшествии на Онежском озере, там при купании утонула девочка 2013 г.р.", - сообщает ведомство.

На место происшествия выдвинулись водолазы АСУНЦ «Вытегра». Они извлекли тело из воды.

Спасательные службы обращаются к вологжанам с просьбой выбирать специально отведенные для купания места и не оставлять детей без присмотра.