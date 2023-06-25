В Вологде создадут туристический маршрут, посвященный меценату Леденцову

Памятник меценату открыли в Вологде в прошлом году. Фото: cultinfo.ru

В Вологде намерены создать турмаршрут по местам мецената Леденцова. Христофора Леденцова называют "Русским Нобелем". Он был учредителем одного из первых фондов в поддержку науки. Идеи музейной экспозиции и установки памятника Леденцову прорабатываются и в Москве. Об этом сообщила председатель оргкомитета общенациональной премии Христофора Леденцова Людмила Линдблад на встрече мэра Вологды Сергея Воропанова. quot;В этом году мы получили поддержку Президентского фонда культурных инициатив, вошли в план мероприятий Десятилетия науки и технологий, запланирована целая серия мероприятий. Одно из них - премьера фильма о Леденцове в Москве. С политехническим музеем и МГТУ имени Баумана планируется экспозиция в Москве, мы получили поддержку архивов РАН. Есть идея создания турмаршрута по местам Леденцова в Вологде, она будет востребована в рамках Десятилетия науки и развития научного туризма", - сообщила Линдблад.

Руководитель группы советников ректора МГТУ имени Баумана Сергей Коршунов рассказал об идее установки памятника Леденцову в стенах университета.

Участники встречи обратились к мэру за поддержкой и содействием также в сборе архивных материалов о Леденцове и его семье, сообщает ТАСС.