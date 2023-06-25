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НовостиОбщество25 июня 2023 3:47

На дорогах Вологодчины с начала года значительно увеличилось число погибших

С июля на трассах вдвое увеличат число камер наблюдения
Иван Чухнин

На трассах Вологодской области резко выросло число смертельных ДТП. Поэтому на дорогах вдвое увеличат количество камер. Дополнительные камеры начнут ставить 1 июля.

Ситуацию обсудили на заседании областной комиссии по обеспечению безопасности движения.

«В мае ситуация обострилась. В прошлом году было десять погибших, в этом — 17. Из дорог федерального значения больше всего ДТП с погибшими на трассе А-114», — отметил первый замгубернатора Эдуард Зайнак.По сравнению с таким же периодом прошлого года аварий стало больше на 17,7%, погибших в них — на 6,5%, получивших травмы — на 13%

Чаще водители попадают в ДТП из-за усталости - в 2023 году зарегистрировано пять происшествий, в них два человека погибли и семь получили травмы.

На трассах хотят оборудовать места для отдыха, шумовые полосы для привлечения внимания водителей. В два раза увеличат количество камер.

«Камеры ставим по всей области. Все точки согласованы с ГИБДД. В течение года купим 17 стационарных камер, они будут фиксировать еще и непристегнутый ремень у водителя и пассажиров», — рассказал начальник департамента дорожного хозяйства и транспорта Андрей Накрошаев.